خبير اقتصادي يعلّق على تقلبات «سعر الدولار» في ليبيا

تابع الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشورات على صفحته بموقع فيسبوك، تطورات المشهد الاقتصادي في ليبيا، متناولًا تحركات سعر صرف الدولار وخدمات مصرفية رقمية تخص المرتبات والسلف.

وقال الجديد إن ما وصفه بتأثير “منشورات متداولة” ساهم في خلق حالة من التفاعل في السوق، مشيرًا إلى أن سعر الدولار تراجع من مستوى 10.60 دينار إلى ما دون 8 دنانير، في إشارة إلى تغيرات سريعة في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف أن السوق يشهد حاليًا حالة من التذبذب، مع استمرار توفر النقد الأجنبي داخل المصارف، معتبرًا أن ما يجري لا يرتبط فقط بالتصريحات أو الإجراءات المعلنة، بل بتفاعل أوسع داخل السوق النقدي.

وفي سياق آخر، تطرق الجديد إلى خدمات مصرف الوحدة، موضحًا أن الموظفين الذين تُحوَّل مرتباتهم عبر المصرف يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 60% من رواتبهم كسلفة فورية عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحاجة للحضور إلى الفروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا في الخدمات المصرفية الرقمية، رغم ما وصفه بزحام الإجراءات المصرفية العامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الإشادة بهذه المبادرات التي تسهل على المواطنين الحصول على السيولة.

هذا ويشهد السوق النقدي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة تقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وسط متابعة من خبراء اقتصاد لتأثير السياسات النقدية وتوفر النقد الأجنبي داخل المصارف، إضافة إلى توسع بعض المصارف في الخدمات الرقمية مثل السلف الفورية.