سباق السيطرة على الدولار.. المركزي يرفع وتيرة ضخ «النقد الأجنبي»

كشف الخبير الاقتصادي ناظم الطياري عن تحركات مرتقبة من المصرف المركزي تستهدف الوصول إلى سعر صرف محدد للدينار، مؤكدًا أن المؤسسة النقدية تمتلك القدرة على ضخ ما يصل إلى 4 مليارات دولار خلال شهر واحد في ظل الآليات الحالية المعتمدة لتغطية احتياجات السوق.

وقال الطياري، عبر منشورٍ نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن المصرف المركزي يستعد خلال يونيو لضخ نحو 3.5 مليارات دولار دفعة واحدة، مع توقعات بإمكانية تجاوز هذا الرقم خلال الأشهر التالية، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

وأوضح أن عمليات الضخ تشمل تغطية الأغراض الشخصية والسيولة النقدية المرتبطة بالبطاقات المصرفية، إلى جانب الاعتمادات المستندية وحوالات صغار التجار، وهو ما يعكس توجهًا نحو توسيع أدوات التدخل النقدي للحد من نشاط السوق الموازية.

وأضاف الطياري أن هناك جهودًا متواصلة لمراقبة تنفيذ بنود الميزانية الموحدة، والعمل على الحد من أي إنفاق غير منضبط أو صكوك مالية قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار داخل السوق السوداء.

وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لديه تؤكد تمسك المصرف المركزي بخطة سعر الصرف المستهدف دون تراجع، محذرًا من الرهان على استمرار ارتفاع الدولار أو استقراره عند المستويات الحالية في السوق الموازية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السوق الليبية تقلبات مستمرة في أسعار الصرف، وسط تصاعد الطلب على العملات الأجنبية نتيجة الإنفاق الحكومي واحتياجات الاستيراد والضغوط المرتبطة بالسيولة المحلية.

يعتمد المصرف المركزي الليبي منذ سنوات على سياسة التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي عبر ضخ الدولار وتوفير الاعتمادات والحوالات، بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والحد من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وشهدت ليبيا خلال فترات سابقة ارتفاعات حادة في أسعار الدولار داخل السوق السوداء، قبل أن تنخفض عقب تدخلات واسعة من المصرف المركزي وزيادة المعروض من العملات الأجنبية، خاصة بعد توحيد بعض المؤسسات المالية واعتماد إجراءات رقابية أكثر تشددًا على الإنفاق العام.