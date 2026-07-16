خبير تركي يكشف مؤشرات على تصعيد أمريكي ضد إيران.. هل تقترب المواجهة البرية؟

كشف الخبير التركي لشؤون الشرق الأوسط ميتي سوحت أوغلو عن ثلاثة مؤشرات عسكرية وسياسية قال إنها قد تشير إلى احتمال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية عسكرية برية ضد إيران.

وقال سوحت أوغلو لوكالة “نوفوستي” إن “تكثيف التدريبات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع الحلفاء، وتصريحات الإدارة الأمريكية، قد تشير جميعها لصالح هذا السيناريو”.

وأضاف الخبير التركي أن الولايات المتحدة قد تستخدم التهديد بتنفيذ عملية برية كوسيلة ضغط على طهران، لكنه أوضح أن تنفيذ هذا السيناريو بشكل فعلي لا يمكن استبعاده بالكامل.

وأشار سوحت أوغلو إلى أن مسار التطورات المقبلة سيعتمد على موقف إيران، وردود فعل الأطراف الإقليمية، إلى جانب القرارات التي ستتخذها القيادة الأميركية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتأتي تصريحات الخبير التركي بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأربعاء، بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى “التصرف بشكل جيد”، مؤكدًا أن القيادة الإيرانية تدرك طبيعة الوضع الراهن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في 9 يوليو الجاري بأن وقف إطلاق النار مع إيران “لم يعد ساريًا”.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العملية العسكرية ضد إيران، بهدف السيطرة على جزيرة خرج.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن المسؤولين، أن ترامب عقد مساء الثلاثاء اجتماعًا لبحث إمكانية استيلاء القوات الأميركية على جزيرة خرج ومناطق أخرى على امتداد مضيق هرمز.

وتكتسب جزيرة خرج ومضيق هرمز أهمية استراتيجية كبيرة بسبب ارتباطهما بحركة صادرات الطاقة والممرات البحرية الحيوية في المنطقة، إذ يمثل المضيق أحد أهم طرق نقل النفط والغاز عالميًا.

وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية تصعيدًا متزايدًا في ظل استمرار التحركات العسكرية والضغوط السياسية المتبادلة، وسط ترقب دولي لمسار التطورات المقبلة وما إذا كانت المواجهة ستتجه نحو توسيع نطاق العمليات.