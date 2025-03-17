خبير سعودي يتوقّع موعد انتهاء شهر رمضان وحلول «عيد الفطر»

كشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن “الموعد المتوقع لانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر”.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، تسائل عبد المستند: “متى يكون يوم العيد؟” وأجاب موضحا: “هناك احتمال كبير ألا يُتم شهر رمضان 30 يوما”.

وأضاف الخبير المناخي: “من المتوقع أن ينتهي رمضان في اليوم الذي بدأ فيه (السبت)، فيكون عيد الفطر يوم الأحد الموافق 30 مارس، وذلك بشرط عدم وجود سحب أو غبار يحول دون رؤية الهلال.. هذا والله أعلم”.

وكانت العديد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت أن “يوم السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري”.