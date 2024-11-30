خبير: صاروخ «أوريشنيك» الروسي غيّر مسار الحروب وشكل العالم إلى الأبد

أشار الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي توماس مالينين، إلى أن “إطلاق روسيا الأول لصاروخ “أوريشنيك” الجديد أدى إلى تغيير ميزان القوى في العالم”.

وكتب الخبير في حسابه على منصة “إكس”: “الاختبار الروسي في 21 نوفمبر، ربما غير مسار الحرب والعالم إلى الأبد. لا بد أن يكون هناك ذعر في حلف شمال الأطلسي، وهو أمر ليس في صالح أحد”.

السفير الروسي لدى لندن: سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى صراع بين القوى النووية

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين “أن سياسة بريطانيا فيما يتعلق بأوكرانيا وإمدادات الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى زيادة المخاطر الاستراتيجية، واندلاع صراع بين القوى النووية”.

وقال كيلين لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “أود أن أشير إلى أن البريطانيين تجاهلوا تماما جميع الإشارات التحذيرية من جانبنا وانتقلوا إلى إجراءات تصعيدية حادة لتعميق الأزمة الأوكرانية، وهذا بالطبع محفوف بمخاطر استراتيجية متزايدة، وفي أسوأ الحالات، صراع بين القوى النووية نعتقد أن بريطانيا العظمى، مثل الدول الأخرى، متورطة الآن مع أوكرانيا في صراع مسلح ضدنا”.

وأكد أن إطلاق “أوريشنيك” ترك انطباعا “خطيرا للغاية” عند الشعب البريطاني، على الرغم من استمرار الحديث عن أن لندن كانت على علم بمثل هذه الأسلحة منذ فترة طويلة.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 نوفمبر، عن “تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ أسرع كثيرا من الصوت متوسطة المدى متعددة الرؤوس غير النووية تحمل اسم “أوريشنيك”.