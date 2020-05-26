خبير يقول كورونا يتلاشى بسرعة في بريطانيا

قال خبير بجامعة أوكسفورد أدريان هيل، إن فيروس كورونا المستجد “سارس كوف 2” المسبب لمرض كوفيد-19 يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأضاف أدريان هيل الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50% لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأشار هيل الى التعاون مع شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، وأضاف إن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم عشرة آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال كوفيد-19 في المجتمع.

وصرح هيل لصحيفة تلغراف “إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن.. في هذه اللحظة هناك احتمال بنسبة 50% ألا نحقق نتيجة على الإطلاق”.

ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد. وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل/نيسان الماضي.