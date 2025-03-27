خبير يكشف موعد «عيد الفطر» المتوقّع

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، “عن الموعد المتوقع لأول أيام عيد الفطر لهذا العام”.

وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “وفقا للحسابات الفلكية وفي حالة صفاء الأجواء في مكان الترائي ورغم صغر الهلال وضعف إضاءته مما يجعل رؤيته فيها نوع من الصعوبة، فإنه من المتوقع أن يتم رصده من قبل المترائين وفقا لسنوات ماضية مشابهة، ويكون الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر، والمحكمة العليا من تؤكد أو تنفي ذلك”.

في السياق، دعت المحكمة العليا السعودية، “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 رمضان 1446هجري، الموافق فيه 29 مارس 2025”.

وجاء في نص إعلان المحكمة: “نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم “192 /هـ” وتاريخ 29 شعبان 1446 هجري أن يوم السبت 1 رمضان 1446هجري ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 مارس2025، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 رمضان 1446 هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 مارس 2025″.

وبحسب وكالة “واس”، تابع البيان: “ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وتأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

الحمد لله

وفقاً للحسابات الفلكية وفي حالة صفاء الاجواء في مكان الترائي ورغم صغر الهلال وضعف إضاءته مما يجعل رؤيته فيها نوع من الصعوبة فإنه من المتوقع أن يتم رصده من قبل المترائين وفقاً لسنوات ماضية مشابهة ويكون الأحد 30 مارس أول أيام #عيد_الفطر والمحكمة العليا من تؤكد أو تنفي ذلك pic.twitter.com/dnGgVQYOYX — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) March 26, 2025