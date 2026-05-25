ختام الدور السداسي.. منافسة قوية وترتيب نهائي واضح

أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن فريق السويحلي حسم تأهله رسميًا إلى مباراة تحديد بطل الدوري، عقب تعادله السلبي مع الأهلي طرابلس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور السداسي للمنطقة الأولى.

وبهذا التعادل، ضمن السويحلي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع فريق النصر في مواجهة حاسمة لتحديد بطل الدوري الليبي.

وفي بقية مباريات الجولة، تمكن فريق الاتحاد من تحقيق الفوز على الأولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد تنافسًا قويًا حتى الدقائق الأخيرة.

كما انتهت مواجهة المدينة والاتحاد المصراتي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، في مباراة اتسمت بالتوازن بين الفريقين وتقاسم الفرص الهجومية.

وعقب ختام منافسات الدور السداسي للمنطقة الأولى، جاء ترتيب الفرق على النحو التالي:

السويحلي في الصدارة برصيد 13 نقطة

الأهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 11 نقطة

الاتحاد في المركز الثالث برصيد 8 نقاط

المدينة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط

الأولمبي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط

الاتحاد المصراتي في المركز السادس برصيد نقطتين

وتأتي هذه النتائج في سياق منافسة قوية شهدتها المرحلة السداسية، حيث تقاربت المستويات بين عدد من الفرق، ما أضفى طابعًا تنافسيًا على الجولة الأخيرة التي حسمت هوية المتأهل إلى نهائي تحديد بطل الدوري.