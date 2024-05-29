ختام المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

اختتمت في العاصمة الجزائرية اليوم، أعمال المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، ومثل ليبيا عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية.

وأكد نصية خلال الجلسة الختامية، حرص المجلس على دعم للعملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر كقاعدة دستورية، سندًا للتشريعات الأساسية لقوانين انتخابات الرئيس ومجلس الأمة وأرسال القوانين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات.

وتطرق نصية إلى الحرب في قطاع غزة وقال “إن ما يجري الآن في غزة وعموم فلسطين من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا تمثل تهديدًا للشعب الفلسطيني فحسب، بل تهديد لكرامة الأمة العربية بأكملها”.

ودعا نصية لوقف هذه “المجزرة البشعة”، مؤكدًا على موقف ليبيا الثابت من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ورفض تهجيره، مثمنًا ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” ثمن المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، إقرار مجلس النواب لقوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل حكومة واحدة.

وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يوميْن الأوضاع الراهنة في المنطقة، والقضايا التي تهم الأمة العربية، في مقدمتها ما يحدث في غزة من إبادة جماعية والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر الذي تضمن عرض تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الرابع والثلاثين، وتقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمصادقة عليها.

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