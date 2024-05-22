ختام فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا في طرابلس

اختتمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا، في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بمشاركة باحثين من تونس ومصر والسودان ولبنان والصين والكويت والعراق، وحضور وزير الشركات والصنع الإيطالي ونائب وزير الصناعة التركي.

وشملت توصيات المؤتمر التأكيد على دور الدولة في الإشراف والتوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع الصناعية.

كما دعت التوصيات إلى تطوير القدرات التكنولوجية والاستفادة من البنية التحتية للصناعات العسكرية، ودعم القطاع المصرفي لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، والتركيز على حماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات.

وأكدت التوصيات على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الصناعية الرائدة، وتطوير القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ومواجهة التغير المناخي، وعقد ورش عمل لتنفيذ توصيات المؤتمر.

وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك مختلف القطاعات الحيوية في عملية التنمية.

وتم في ختام المؤتمر تكريم المشاركين من مختلف القطاعات والدول إضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة للمؤتمر.