ختام ملتقى الزاوية.. التأكيد على دعم الحكومة الليبية.. ورسالة إلى النواب والدولة

أكّد البيان الختامي لملتقى فعاليات المنطقة الغربية على دعم الحكومة الليبية لإنهاء جميع المراحل الانتقالية والتزامها بإقامة الانتخابات في أقصر الآجال وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية.

وأعلن الملتقى عن الاتفاق على إطلاق سراح كافة المعتقلين من جميع السجون وجبر الضرر ورد المظالم، والعمل على إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على آخر.

وطالب الملتقى مجلسا النواب والأعلى للدولة على ضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

وأشار البيان الختامي للملتقى إلى تأسيس مجلس مشائخ المنطقة الغربية بالكامل وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين والنازحين.