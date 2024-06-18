خدمات أمنية مكثّفة ترافق «تفويج الحجاج» من المدينة المنورة إلى مكة (صور)

يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة كثافة في أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام, وسط منظومة من الخدمات الميدانية، التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للعناية بالحاج، ومواكبة تصعيدهم إلى مكة المكرمة.

وبحسب وكالة “واس”، “توافد ضيوف الرحمن إلى الميقات منذ يوم أمس، وسط جهود مكثّفة تبذلها هيئة تطوير المدينة المنورة الجهة المشرفة على الجامع من خلال استكمال مراحل إعادة تأهيله وتطوير المرافق والخدمات التابعة للجامع، وتوفير خدمات التوعية والإرشاد بعدة لغات، وتوفير المصاحف داخل المسجد”.

وتابعت الوكالة: “كما تم توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادر سقيا المياه، ونقاط الوضوء، وخدمات النظافة، وإرشاد التائهين إلى مواقع الحافلات، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تقدم على مدار الساعة، لمتابعة انسيابية وصول الحافلات للميقات، ووقوفها في الأماكن المخصّصة بجوار المسجد بشكل منتظم، ومغادرتها باتجاه طريق الهجرة السريع إلى مكة المكرمة، وفق برنامج تفويج يراعي كثافة وتوقيت أعمال التفويج، وتنسيق انتقال حافلات نقل الحجاج من المساكن إلى الميقات”.

وأضافت الوكالة: “تواكب أعمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام من ميقات ذي الحليفة ومركز تفويج “حجاج البر” بالمدينة المنورة جهود الرعاية الصحية الأولية، التي تقدمها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، من خلال تهيئة المركبات المجهزة والكوادر البشرية والتطوعية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية في مسجد الميقات ومحيطه”.

وكانت وزارة الحج والعمرة حملات الحج وشركات الطوافة، “وجهت بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة”.

وبحسب صحيفة عكاظ، “سجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت في الظل 49 درجة”.