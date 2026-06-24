خدمات حكومية بلا طوابير.. ليبيا تدخل مرحلة جديدة من «التحول الرقمي»

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية، إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد “وظيفتي”، في إطار خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بهدف تمكين الموظفين من متابعة معاملاتهم الوظيفية والاستعلام عن الإجراءات المتعلقة بالتنسيب والإفراجات المالية بشكل مباشر عبر الهاتف الذكي.

ويهدف التطبيق إلى تقليل الحاجة إلى المراجعات المتكررة للمؤسسات الحكومية وتخفيف فترات الانتظار، عبر توفير نافذة رقمية ذكية تتيح الوصول السريع إلى المعلومات والخدمات الوظيفية.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق “وظيفتي” صُمم ليكون أداة شاملة لخدمة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى الموظفين المشمولين بإجراءات الإفراجات المالية، وكذلك الجهات المختصة بمتابعة المعاملات الوظيفية.

ويستهدف التطبيق الفئات التالية:

الموظفون المحالون تحت تصرف الخدمة.

الموظفون المشمولون بإجراءات الإفراجات المالية.

الجهات المختصة بمتابعة المعاملات الوظيفية.

كما يتيح التطبيق مجموعة من الخدمات الأساسية، من بينها:

الاستعلام عن حالة التنسيب.

متابعة إجراءات الإفراجات المالية.

عرض حالة المعاملة الوظيفية بشكل لحظي.

توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستفيدين.

وتشمل أهداف التطبيق تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تقليل الاعتماد على المراجعات الشخصية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، بما يواكب مسار التحول الرقمي في القطاع العام.

وأكدت الوزارة أن إطلاق “وظيفتي” يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين تجربة الموظف مع الخدمات الحكومية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخدمة المدنية قد نظمت احتفالية بمناسبة يوم الوظيفة العامة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، في فعالية عكست الدعم الرسمي لجهود تطوير القطاع العام وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، ما أضفى بعدًا مؤسسيًا ودبلوماسيًا على المناسبة، وأكد الاهتمام المشترك بمسارات الإصلاح الإداري والتحول نحو منظومة وظيفية أكثر كفاءة وفاعلية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجهات وطنية لتعزيز مكانة يوم الوظيفة العامة كمنصة لتبادل الرؤى بين مختلف الجهات المحلية والدولية، ودعم جهود تطوير الإدارة العامة في ليبيا.