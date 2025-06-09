خدمات متكاملة وحشود منظمة.. الحجاج يودّعون مكة المكرمة بقلوب عامرة

أدى حجاج بيت الله الحرام، صباح الإثنين، رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة، وذلك في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الحجاج توجهوا بعد إتمام الرمي إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وسط حركة انسيابية وتنظيم دقيق سهّل تنقلاتهم سواء داخل المشاعر أو خلال طريقهم إلى مكة.

وبعد الانتهاء من رمي الجمرات، غادرت أفواج الحجاج مشعر منى مودّعة المكان الذي احتضن ختام مناسكهم، وقد أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام، حاملين معهم ذكريات روحانية لا تُنسى، ومفعمين بالأمل أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم، كما ورد في تقرير “واس”.

وأشارت الوكالة إلى أن لحظات الوداع من مشعر منى تبقى محفورة في ذاكرة الحجاج، حيث امتلأت أيامهم في المشاعر المقدسة بالذكر والدعاء والخشوع، وسكبوا فيها دموع الخشية والرجاء، مستبشرين بقبول نسكهم ومغفرة ربهم.

نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج 1446هـ على المستويات الأمنية والصحية والخدمية

أعلن سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ من النواحي الأمنية والصحية والخدمية.

ووجّه سعود بن مشعل الشكر لكل منسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه الشعيرة العظيمة، كما عبّر عن تقديره لضيوف الرحمن، مؤكداً أنهم كانوا “خير شركاء في النجاح” من خلال التزامهم بالأنظمة والتعليمات.

وأنهى الحجاج المتعجلون رحلة المناسك مساء الأحد، الثاني عشر من ذي الحجة، برميهم الجمرات مبتهلين إلى الله أن يتقبل حجهم، حاملين أجمل الذكريات الروحية من مكة المكرمة.

وفي مشعر منى، وُدِّعت مواكب الحجيج بعد إتمام أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في حين يواصل البعض البقاء في المشاعر المقدسة حتى اليوم الأخير من موسم الحج.

وشهد المسجد الحرام كثافة عالية في حركة الطواف التي تجاوزت طاقتها التشغيلية بـ107 آلاف طائف في الساعة، مع جهود كبيرة من الجهات المختصة لتيسير تفويج الحجاج وضمان انسيابية الحركة.

وفرّدت الجهات المعنية أكثر من 400 عربة كهربائية، وأكثر من 10 آلاف عربة يدوية، بالإضافة إلى 210 بوابات ذكية لتنظيم دخول وخروج الحجاج.

أما الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة، فبلغت نحو 118 ألف ساعٍ في الساعة، مع تجهيز 12 عربة للتحلل من النسك، و4 مواقع لحفظ الأمتعة لتسهيل تنقل الحجاج.

كما تم توفير مستشفيين و99 موقعاً لدورات المياه وأكثر من 50 نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة لتقديم المساعدة والتوجيه.