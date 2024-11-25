خدمة انتظرها الكثيرون.. «غوغل» تسهّل «نقل البيانات» بين الهواتف الذكية

استجابة للصعوبات التي يواجهها العديد من مستخدمي هواتف أندرويد أثناء نقل بياناتهم من هواتفهم القديمة إلى الهواتف الجديدة، وضمن الجهود المستمرة لتحسين تجربة المستخدم على هواتف أندرويد، أعلنت شركة غوغل عن إطلاق خدمة جديدة، لتسهيل عملية نقل البيانات بين الهواتف الذكية.

وقالت غوغل: “على مدار العامين الماضيين، عملنا على تحسين إعدادات هواتف أندرويد وتبسيط عملية استبدال الهاتف القديم بجديد، بالتعاون مع العديد من الشركات المصنعة، طوّرنا خدمة “Android Switchاندرويد سويتش”، التي ستتيح للمستخدم نقل الدردشات، التقويمات، جهات الاتصال، معلومات شبكة Wi-Fi، إعدادات قفل الشاشة، والعديد من البيانات الأخرى بسهولة وسرعة”.

وأضافت الشركة، “إنها أطلقت خدمة جديدة تحمل اسم “Android Switchاندرويد سويتش”، تهدف إلى تسهيل عملية نقل البيانات بين الهواتف الذكية، وستتاح للمستخدمين بدءاً من العام المقبل”.

وبحسب الشركة، تتيح “Android Switchاندرويد سويتش”، “نقل مجموعة واسعة من البيانات مثل الرسائل، محادثات تطبيقات المراسلة، جهات الاتصال، الإعدادات، الملفات، كلمات المرور، وحتى البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي”.

ووفق الشركة، “من المزايا البارزة التي توفرها الخدمة الجديدة، إمكانية نقل البيانات ليس فقط بين هواتف أندرويد، بل أيضاً من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد، وإلى جانب نقل البيانات المخزنة محلياً، ستتيح “Android Switchاندرويد سويتش”، للمستخدمين استعادة البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي على الإنترنت، مما يضمن نقل تجربة المستخدم بالكامل إلى الجهاز الجديد”.