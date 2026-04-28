خدمة جديدة تتيح الإنترنت «دون رصيد» في ليبيا

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق خدمة سلفني التي تتيح للمستخدمين الحصول على حزم إنترنت إضافية عند نفاد الرصيد، بما يضمن استمرارية الاتصال دون انقطاع.

وبحسب ما نشرته الشركة عبر منصاتها الرسمية، توفر الخدمة مجموعة من الباقات المرنة التي تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، مع إمكانية تفعيلها بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة.

وتتضمن الباقة الأساسية سلفني حصة إنترنت تبلغ 1 جيجابايت بصلاحية يوم واحد، مقابل 5 دنانير ليبية، وهي مخصصة لمستخدمي باقات مزاجي ونتك بكيفك.

كما تشمل الخدمة باقة سلفني بلس التي توفر 3 جيجابايت بصلاحية يومين مقابل 10 دنانير ليبية، وتستهدف مستخدمي باقات 4G وGigabit وسلفني بلس.

وتقدم الشركة كذلك الباقة الأعلى ضمن الخدمة، والتي توفر 7 جيجابايت بصلاحية تمتد إلى 5 أيام مقابل 15 دينارًا ليبيًا، والمخصصة لمستخدمي باقات 4G وGigabit Plus وسلفني بلس، مع تصنيفها ضمن أفضل الخيارات من حيث القيمة.

وأوضحت الشركة أن قيمة السلفة يتم خصمها تلقائيًا عند أول عملية شحن يقوم بها المستخدم، ما يوفر آلية دفع مرنة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

وأتاحت ليبيا للاتصالات والتقنية طلب الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار تطوير خدماتها الرقمية وتسهيل وصول المستخدمين إلى حلول الاتصال.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى حصولها على جائزة أفضل شبكة إنترنت محمول في ليبيا لعام 2025 وفق تصنيف Speedtest Awards، في تأكيد على جودة خدماتها وتنافسيتها في السوق المحلية.