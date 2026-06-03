خدمة رقمية جديدة للتحكم في الحسابات «عبر الهاتف»

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق خدمة “LTT LIFE”، التي تمكّن المستخدمين من شحن الرصيد وتجديد الباقات واختيار الباقات المناسبة مباشرة من خلال التطبيق، بما يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وأوضحت الشركة أن الخدمة تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في حساباتهم وإدارة اشتراكاتهم من أي مكان، ضمن توجهها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمشتركين.

وبيّنت أن عمليات الدفع تتم بشكل آمن باستخدام البطاقات المصرفية المحلية، مع دعم جميع البطاقات المتوفرة داخل ليبيا، بما يضمن مرونة وسهولة في إتمام المعاملات.

كما أشارت إلى ميزة إضافية تتيح استخدام تطبيق واتساب مجانًا حتى بعد انتهاء حصة الإنترنت، بما يضمن استمرار التواصل دون انقطاع.

ودعت الشركة المستخدمين إلى تحميل تطبيق “LTT LIFE” المتوفر على منصتي App Store وGoogle Play للاستفادة من الخدمات الجديدة.