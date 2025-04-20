«خرطوش ملكي».. اكتشاف أثري فرعوني في الأردن

بحضور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، “عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرق محمية وادي رم بجنوب الأردن، يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختماً ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155) قبل الميلاد”.

وأكدت الوزيرة عناب، خلال الإعلان عن الاكتشاف، “أهميته كونه أول نقش يتم اكتشافه على الأراضي الأردنية، مبينة أن هذا الاكتشاف يحمل دلالة كبيرة، ويُعد دليلاً مادياً على العلاقات التاريخية بين مصر الفرعونية والأردن، ومنطقة الجزيرة العربية بشكل عام”.

كما أكدت “أن هذا الاكتشاف يشكل شاهداً جديداً على عمق التراكم الحضاري في الأردن، ودلالة على أن الأردن لم يكن فقط ممرًا للحضارات، بل موطنًا لها أيضًا”.

وتابعت عناب ” أن هذا الاكتشاف يُعتبر إضافة نوعية للنقوش الموجودة في الأردن”، لافتة الى أن “الأردن مكتبة مفتوحة ولديه إرث غني جداً فيما يخص النقوش، حيث يُعد هذا النقش الهيروغليفي إضاءة وإضافة مهمة جداً لموضوع التراث الكتابي في الأردن”.

وقالت ” إن وجود الدكتور زاهي حواس، يمثل شرفاً كبيراً، مشيرة الى أهمية التعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين، ومؤكدة التزام وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة بمواصلة جهودهما في إبراز التراث الوطني ونقله للأجيال القادمة”.

ولفتت الوزيرة عناب، الى “أهمية الحفاظ على التراث والآثار، لأنه لا توجد سياحة دون آثار، مؤكدة أن الحفاظ على الآثار هو السبيل للحفاظ على هويتنا وضمان قدرتنا على دعوة الزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة الأردن”.

وبينت “أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيتم بعد الانتهاء من كافة الأبحاث والدراسات التي ستُتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري”.

من جانبه، عبّر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، “عن سعادته بالمشاركة في إعلان وزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزيرة لينا عناب، عن الاكتشاف الأثري المهم في منطقة وادي رم، والذي يتمثل في العثور على اسم الملك رمسيس الثالث”.

وأوضح، أن “الاكتشاف الأثري أظهر وجود “خرطوشين” يحملان اسم الملك رمسيس الثالث، حيث يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يُعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى”.

وأكد حواس أن “هذا الاكتشاف يمثل دلالة مهمة على ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع، لافتاً الى أن العثور على اسم الملك رمسيس الثالث بجنوب الأردن مهم جداً، ولا بد من تنفيذ حفائر منظمة في هذا الموقع، لأنه من الممكن أن يتم الكشف عن أشياء مهمة جداً تُظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة”.

وبين، أهمية التعاون بين الجانبين الأردني والمصري في هذا المجال، قائلاً ” إن هذا الاكتشاف يمنحنا مسؤولية كبيرة، ويُعد شيئاً جميلاً أن أشارك مع الأثريين في الأردن للقيام بهذه الحفائر، لتكون هذه أول مرة يتم فيها تعاون مشترك في مجال الآثار والكشف عنها”.

عاجل : وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، تعلن بحضور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرق محمية وادي رم بجنوب الأردن، يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختماً ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل… pic.twitter.com/E3vSOEIxQI — Ministry of Tourism and Antiquities (Jordan) (@MOTA_Jordan) April 19, 2025

الرابع من نوعه والأول الذي يُعثر عليه داخل الأردن.. اكتشاف أثري فرعوني جديد جنوب شرقي محمية وادي رم يعود إلى الفترة 1186- 1155 قبل الميلاد يحوي نقشا هيروغليفيا فرعونيا ملكيا لرمسيس الثالث #الأردن #آثار #رمسيس #وادي_رم #هنا_المملكة pic.twitter.com/STVGB2KiSm — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 19, 2025

يذكر أن “رمسيس الثالث، ثاني ملوك الأسرة العشرين، واشتهر باستراتيجياته الدفاعية التي أكسبته لقب “الفرعون المحارب”.