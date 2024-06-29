 «خرف»: عرض مسرحي ليبي في مدينة الكاف التونسية  

تشارك فرقة الركح الدولي للمسرح والفنون الليبية، في فعاليات مهرجان “24 ساعة مسرح متواصلة” في دورته 22، المقام في مدينة الكاف بتونس، وذلك من خلال عرضها المسرحي “خرف”.

والعمل المسرحي المشارك من تأليف إخراج لوسيم بورويص، ويضم فريق التمثيل، كلا من، أحمد المطردي، وأيمن نحول، ومحمود الورفلي، والتنفيذ الصوتي لأحمد الرياني، وإدارة مسرحية منصف المجبري، والإضاءة لوسام المجبري، وسيقدم العرض بتاريخ 30 يونيو الجاري.

ويشارك في المهرجان أكثر من 40 عرضا مسرحيا من ليبيا وتونس، والجزائر وإيران، والعراق ومصر، والمغرب وفلسطين، والأردن وفرنسا، والسنغال.

وتتناول المسرحية، بشكل تجريبي، معاناة الفنان المسرحي الليبي على وجه الخصوص، والعربي بشكل عام، من خلال تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهه على المستويين الفني والاجتماعي.

ويتضمن المهرجان فعاليات أخرى، حيث ستنظم مائدة مستديرة بعنوان “أين المسرح العربي من إبادة غزة؟”، تطورات الأوضاع في غزة ودور المسرح العربي في التضامن مع القضية الفلسطينية.