خروج تركيا وروسيا.. ومنع الأمم المتحدة دخول حكومته.. باشاغا يتحدّث

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً.

وأضاف باشاغا في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية أنّ هناك توافقاً ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي، مضيفا أنّ الأمم المتحدة لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وشدد باشاغا على أنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية، مشيرا إلى أنّ المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة واستمرار دعمها.

واعتبر أنّ المجتمع الدولي إذا كان يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة والشعب الليبي، موضحا أنّ التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع وذلك بسبب مشاكل كبيرة.

وأوضح باشاغا أنّه عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك قائلا: «ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية، بعضها سلبي وبعضها إيجابي».

وبيّن باشاغا أنّ القوات التركية والروسية الموجودة على الأراضي الليبية، لابد أنّ تخرج، معتبرا أنّه عنظما يكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية ستخرج هذه القوات من ليبيا.