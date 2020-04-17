خروج جميع وحدات التوليد بمحطة الزاوية وفقد أكثر من 800 ميجا وات

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لقفل صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة من قِبل مجموعة مجهولة نتج عنه خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة وفقد أكثر من 800 ميجا وات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ترتب عنه وجود عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، ولولا لطف الله ثم يقظة وحرص العاملين بغرف التشغيل والتحكم لانهارت الشبكة كاملة أثناء الفصل المفاجئ خاصة وأن الشبكة تُعاني أصلاً من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح، بحسب الشركة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بضرورة العمل وبشكل عاجل من أجل فتح الصمام وإرجاع وحدات التوليد للخدمة لاستقرار الشبكة الكهربائية.

اقترح تصحيحاً