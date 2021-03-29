خروج عدد من عربات قطار ركاب عن السكة في أوكرانيا

6 من أصل 9 عربات لقطار ركاب في أوكرانيا خرجت عن السكة، اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، حسبما أوردت شركة “السكك الحديدية الأوكرانية”.

وأوضح بيان للشركة أن الحادث وقع على بعد 50 كم من مدينة زابوروجييه (جنوب البلاد)، وجهة القطار الذي كان في طريقه إلى هناك من العاصمة كييف. وأشارت “السكك الحديدية الأوكرانية” إلى أن 88 راكبا كانوا داخل عربات القطار أثناء الحادث.

وجاء في البيان أيضا أن الشركة أقامت لجنة معنية بالتحقيق في أسباب الحادث، وأنها تدرس سبل إيصال الركاب إلى وجهتهم، إضافة إلى بحثها عن قطار بديل يتوجه إلى كييف بدلا عن القطار المتضرر.وفقا لما ذكرت روسيا اليوم.