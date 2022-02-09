خروج محطة الزاوية عن العمل وزيادة في ساعات طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن زيادة ساعات طرح الأحمال، وذلك لتضرر دوائر تصريف الطاقة جراء الاشتباكات التي وقعت بمحيط محطة الزاوية.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء، أنّ تضرر دوائر تصريف الطاقة أدى إلى خروج وحدات التوليد بالمحطة، مبينة أن الفرق الفنية ستباشر إصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.

وتابعت الشركة العامة للكهرباء أنّ الدوائر المتضررة هي الزاوية الغرب، رقم 1 و2 جهد 220 كيلو فولت، والزاوية الزهراء، رقم 1 و2 جهد 220 كيلو فولت وذلك ترتب عليه خروج لوحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة وهي الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة.