خريطة اعتقالات.. منصة أمريكية «تشعل الجدل» حول الهجرة

أطلق البيت الأبيض منصة إلكترونية جديدة مخصصة لملف “الهجرة غير النظامية”، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، بعد استخدامه مصطلحات غير تقليدية في وصف المهاجرين داخل محتوى الموقع الرسمي.

وبحسب ما ورد في محتوى المنصة، استخدمت الصفحة الرئيسية مصطلح “الكائنات الفضائية” في الإشارة إلى بعض القادمين غير النظاميين، وهو تعبير غير مألوف في الخطاب الحكومي الأمريكي، ما فتح باب الانتقادات حول اللغة المستخدمة ودلالاتها السياسية.

وتعرض المنصة نفسها كقاعدة بيانات موسعة تتضمن معلومات عن المهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب خريطة تفاعلية تُظهر عمليات الاعتقال التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بشكل شبه فوري، إضافة إلى أقسام إحصائية تتناول أعداد الترحيل وتأثيرات الهجرة غير النظامية على الاقتصاد.

ويحمل الخطاب المنشور على الموقع نبرة تصعيدية، إذ يتهم الإدارات الرئاسية الأمريكية السابقة على مدى عقود بالامتناع عن كشف ما وصفه بـ”حقيقة الهجرة غير النظامية”، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل امتدادًا لسياسات “التجاهل والتستر” خلال نحو 60 عامًا.

وجاء في نص المنصة وصف موسع للهجرة غير النظامية بأنها “ظاهرة ممتدة تسللت إلى المجتمع الأمريكي”، مع تأكيد أن ملايين الأشخاص دخلوا البلاد دون توثيق قانوني، وأن هذا الملف جرى التعامل معه، بحسب الموقع، بطريقة غير شفافة من قبل الحكومات السابقة.

وفي المقابل، يشير الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل أول من يطرح هذا الملف علنًا بهذا الشكل، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تتعامل معه باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتتضمن المنصة أيضًا مركزًا بياناتيًّا يعرض أرقامًا عن عمليات الترحيل، إلى جانب تحليل للأثر الاقتصادي للهجرة غير النظامية، في محاولة لتقديم الملف ضمن إطار أمني واقتصادي متكامل.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في وقت يشهد فيه ملف الهجرة في الولايات المتحدة تصاعدًا حادًا في الجدل السياسي، مع انقسام واضح بين من يرى أن الإجراءات الجديدة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي، وبين من يعتبرها تصعيدًا لغويًا وسياسيًا قد يزيد من حدة التوتر داخل المجتمع الأمريكي.

ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أكثر القضايا حساسية في السياسة الأمريكية خلال العقود الأخيرة، حيث يتداخل فيه البعد الأمني مع الاقتصادي والإنساني. وتستخدم الإدارات المتعاقبة أدوات مختلفة لإدارة هذا الملف، بينما يبقى موضوع الحدود واللجوء والهجرة أحد أبرز محاور الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة.