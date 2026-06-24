خسائر الذهب تتسارع.. الدولار يسجل أقوى مستوياته «خلال عام»

سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتلامس أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات أوردتها رويترز وبلومبرغ.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس في بورصة كومكس بنسبة 1.11% لتصل إلى 4103.30 دولاراً للأونصة.

كما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.73% إلى 4087.08 دولاراً للأونصة، بعدما لامست خلال التداولات أدنى مستوى لها منذ نحو أسبوعين.

ويأتي هذا التراجع بينما يواصل المستثمرون تقييم الإشارات المتباينة الصادرة بشأن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ما تزال تلقي بظلالها على تحركات الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء بأن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي “إلى أجل غير مسمى”، إلا أن طهران نفت تقديم أي تنازل بهذا الشأن خلال المفاوضات، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن متانة التفاهمات القائمة بين الطرفين.

كما برز خلاف إضافي بين الجانبين حول تفاصيل بند يتعلق بإمكانية وصول إيران إلى أموالها المجمدة في حسابات خارجية.

وفي تعليق على أداء المعدن النفيس، قال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “ما نشهده هنا هو تطور الضغوط التي تعرض لها الذهب بفعل الحرب”.

وأضاف سبيفاك: “ظهر التضخم المصاحب لرفع أسعار الفائدة في انخفاض أسعار السندات وارتفاع عوائدها وصعود الدولار وتراجع الذهب”.

وبحسب البيانات، تراجع سعر الذهب بنحو 23% منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير 2026، إذ عززت الضغوط التضخمية المتزايدة رهانات الأسواق على اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره ملاذاً للتحوط من التضخم، إلا أن جاذبيته الاستثمارية تتراجع عادةً في بيئة الفائدة المرتفعة، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً مباشراً للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وهو ما زاد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وتشير بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” إلى أن المتعاملين باتوا يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وتُعد أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالمياً، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة عادةً إلى تعزيز جاذبية الدولار والسندات الحكومية، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب. كما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الملف الإيراني وأي انعكاسات محتملة على التضخم وأسواق الطاقة، لما لذلك من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية.