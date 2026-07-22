خسائر بشرية وفاتورة مالية ضخمة.. أرقام جديدة للحرب الأمريكية الإيرانية

كشفت الإدارة الأمريكية عن ارتفاع كبير في تكلفة النزاع العسكري مع إيران، بعدما أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن إجمالي الإنفاق الأمريكي المرتبط بالحرب بلغ حتى الآن 37.5 مليار دولار، في وقت تطلب فيه واشنطن تمويلًا إضافيًا بقيمة 67 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات وتجديد المخزونات العسكرية.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إن “التقدير الحالي الذي لدينا حتى اليوم هو 37.5 مليار دولار”، موضحًا أن الرقم يشمل التكاليف المتوقعة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي أن الإنفاق يشمل تكاليف العمليات العسكرية المرتبطة بالنزاع مع إيران، إضافة إلى النفقات اللازمة للحفاظ على الجاهزية العسكرية وتعويض الإمدادات التي استخدمت خلال المواجهات.

وخلال الجلسة نفسها، دافع هيغسيث عن طلب الإدارة الأمريكية الحصول على تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأموال ستخصص لتغطية تكاليف النزاع، وتجديد المعدات والإمدادات العسكرية، وتعزيز قدرات القوات الأمريكية.

كما كشف الوزير عن طلب ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع الأمريكية تبلغ 1.5 تريليون دولار للعام المالي المقبل، في واحدة من أكبر طلبات الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال هيغسيث خلال كلمته: “اطمئنوا إلى أن كل دولار يُخصص لوزارة الدفاع سيكون موجّهًا لبناء قدراتنا القتالية وتعزيز السلام من خلال القوة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل واشنطن حول تكلفة الحرب، وحجم الإنفاق العسكري المطلوب، ومدى وضوح الأهداف الاستراتيجية للنزاع.

وكان البنتاغون أعلن خلال الأيام الماضية مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين إضافيين في المواجهات، ليرتفع عدد القتلى الأمريكيين منذ بدء الحرب في فبراير إلى 17 جنديًا، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بداية يوليو أكثر من 100 عسكري.

وتعود جذور التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران إلى فبراير، قبل أن توقع طهران وواشنطن في 18 يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري.

لكن التطورات الميدانية عادت إلى التصعيد، بعدما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة من الضربات على إيران منذ 8 يوليو، موضحًا أن هذه العمليات جاءت ردًا على إجراءات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.

ورد الجيش الإيراني على الضربات الأمريكية باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، متهمًا واشنطن بانتهاك التفاهم الخاص بوقف العمليات العسكرية.

وفي 8 يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا، ما أعاد المواجهة إلى مسار مفتوح وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة.

ويأتي ارتفاع كلفة الحرب في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقاشات داخلية حول أولويات الإنفاق الحكومي، بين مطالب بزيادة دعم القوات المسلحة وتعزيز الردع العسكري، وانتقادات تحذر من تداعيات مالية طويلة الأمد نتيجة توسع العمليات الخارجية.

ويشكل ملف تمويل الحرب مع إيران اختبارًا جديدًا للإدارة الأمريكية والكونغرس، خصوصًا مع اقتراب مناقشة الميزانية الدفاعية المقبلة، وسط تساؤلات حول حجم الموارد المطلوبة لاستمرار العمليات العسكرية وتأثيرها على الموازنة الأمريكية.