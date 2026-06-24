خسائر تجاوزت 224 ألف دينار.. سجن مدير سابق بـ«مصرف الوحدة» وإلزامه بردّ المسروقات

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية صدور حكمٍ قضائيٍ يقضي بسجن المدير السابق لمصرف الوحدة فرع الأكاديمية البحرية لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالإضرار بالمال العام وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وفق ما ورد في بيان الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها أقامت الدعوى العمومية رقم (2024/372) بحق المسؤول السابق، بعدما كشفت إجراءات الفحص والتحقيق عن تقصيره في حفظ وصيانة المال العام الموكول إليه، إلى جانب إساءة استخدام صلاحياته الوظيفية لتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال المصرف.

وبحسب الهيئة، فإن الوقائع أظهرت قيام المعني بالموافقة على منح سلفٍ مصرفية لعددٍ من زبائن المصرف رغم أن مرتباتهم لا تُحوَّل إلى حساباتهم لدى المصرف، ومن دون اتخاذ الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المصرف واسترداد أمواله.

وأضافت الهيئة أن هذه الممارسات مكّنت عدداً من المستفيدين من التهرب من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح المصرف، كما سمحت لعددٍ آخر من الزبائن والضامنين، ولا سيما المستفيدين من برنامج المرابحة الإسلامية، بنقل حساباتهم إلى مصارف أخرى والتوقف عن سداد الأقساط المستحقة، دون اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية تضمن استيفاء المصرف لحقوقه.

وأشارت إلى أن تلك التصرفات ترتب عليها خسائر مالية بلغت 224,134 ديناراً ليبياً، تمثلت في ديونٍ مستحقة للمصرف لدى الغير، بحسب ما أثبتته أوراق القضية.

وبيّنت الهيئة أن التحقيقات شملت استجواب جميع الأطراف المرتبطة بالوقائع، وبعد استكمال الإجراءات وتكوين القناعة القانونية لدى عضو التحقيق بفرع الهيئة في طرابلس بوجود مسؤولية جنائية بحق المتهم، جرت إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة السواني الابتدائية.

وأكدت أن غرفة الاتهام انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهم لأحكام القانون نتيجة إهماله في المحافظة على المال العام وتحقيق منافع للغير، وأحالت الملف إلى محكمة الجنايات للنظر فيه وفق القيد والوصف القانونيين الواردين في ملف الدعوى.

وفي ختام الإجراءات القضائية، أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكمها الحضوري بتاريخ 7 June 2026، وقضى منطوق الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بسداد مبلغ 224,134 ديناراً ليبياً لصالح مصرف الوحدة فرع الأكاديمية البحرية، دون تحميله مصاريف جنائية.