الأردن يودّع «كأس العالم» لعام 2026.. الجزائر تتأهل للدور الثاني

حسم منتخب الأرجنتين مواجهته أمام منتخب الأردن بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط كاملة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل لصالح الأرجنتين في الدقيقة 19، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لينهي “التانغو” الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن موسى التعمري من تقليص الفارق لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 55، مانحاً فريقه أملاً بالعودة إلى أجواء اللقاء.

لكن الأرجنتين حسمت المواجهة بشكل نهائي في الدقيقة 80 بعد هدف سجله ليونيل ميسي، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويضع بصمته في اللقاء.

وبهذه النتيجة، يغادر منتخب الأردن البطولة دون حصد أي نقطة، فيما يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره بثبات نحو الأدوار الإقصائية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث تسعى المنتخبات الكبرى إلى حسم التأهل مبكراً إلى الأدوار الإقصائية. ويُعد المنتخب الأرجنتيني من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما خاض المنتخب الأردني تجربة تاريخية في البطولة رغم صعوبة المجموعة وقوة المنافسين.

الجزائر تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد تعادل درامي أمام النمسا

وافتتح ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لصالح النمسا في الدقيقة 28، قبل أن يعادل رفيق بلغالي النتيجة للجزائر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مجهود فردي مميز أعاد “الخضر” إلى أجواء اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عادت النمسا للتقدم عبر مارسيل سابيتزر في الدقيقة 55، لكن رياض محرز رد سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 60، ليبقي المنتخب الجزائري في المنافسة حتى النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة تبادلاً مثيراً للأهداف، حيث سجل محرز هدف التقدم للجزائر في الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف ساسا كالاجيتش هدف التعادل للنمسا برأسية قاتلة في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-3.

وبهذه النتيجة، حلت النمسا في المركز الثاني بفارق الأهداف برصيد 4 نقاط، فيما جاءت الجزائر ثالثة بالرصيد نفسه لتتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وغادر منتخب الأردن البطولة دون نقاط.

وتألق رياض محرز بشكل لافت خلال المباراة، حيث سجل هدفين وتوج بجائزة أفضل لاعب، ليقود المنتخب الجزائري في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.