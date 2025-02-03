خسارة ثقيلة لـ«مانشستر سيتي» أمام «أرسنال».. و«غوارديولا» يعلّق!

خسر نادي مانشستر سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، أمام نادي أرسنال ببنتيجة (5-1) أمس الأحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الإمارات، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي محبطا بشكل واضح بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه.

وقدم مانشستر سيتي واحدة من أسوأ أدواره هذا الموسم، ليتلقى خسارة مستحقة على ملعب “الإمارات”، مما أظهر معاناة الفريق الذي يكافح للعودة إلى مساره الطبيعي.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “يجب أن يكون هناك غضب في غرفة الملابس بعد خسارة بهذا الشكل، خاصة في الدقائق الـ25 الأخيرة من المباراة”.

وأضاف: “لا يمكن أن تنهي المباراة بالطريقة التي لعبنا بها، كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف إضافية، لكن الفريق كان عليه أن يظل متزنا بغض النظر عما حدث.”

وتابع المدرب الإسباني: “أظهر اللاعبون هشاشة، وهذا تكرر مرات عديدة. كان عليهم أداء واجب لم ينجزوه، وأنا نادم على ما حدث في آخر 20 أو 25 دقيقة. لم نفعل ما كان يجب علينا فعله.”

من جهة أخرى، أشاد غوارديولا بأداء اللاعب المصري عمر مرموش، حيث قال بعد المباراة: “أعتقد أنه أدى بشكل جيد. ليس من السهل التأقلم مع مباريات كبيرة مثل هذه، خاصة بعد أن بدأ أمام تشيلسي والآن أمام أرسنال.”

تلقى حامل لقب الدوري الإنجليزي صفعة جديدة تعقد من مهمته في العودة إلى المسار الصحيح، خاصة مع استعداده لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد في الجولة المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

-Gabriel Martinelli with two assists

-Declan Rice with two assists

-Lewis Skelly first goal for the club

-Another Ethan Nwaneri banger

-A usual Thomas Partey banger

-Gabriel and Saliba pocketed Haaland

-Mikel Arteta now owns Pep Guardiola pic.twitter.com/leiDaBOSH8 — Triple M (@Tripple____M) February 3, 2025

Pep was going through it in City's 5-1 loss to Arsenal 🙃 pic.twitter.com/GF5U8JIQQw — B/R Football (@brfootball) February 2, 2025