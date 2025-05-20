خسارة كبيرة تُفجع جمهور «باب الحارة» وأهل الدراما السورية

في خبر حزين هز جمهور المسلسل السوري الأشهر “باب الحارة”، فقد العمل الدرامي واحداً من أعمدته الأساسية بوفاة الفنانة القديرة فدوى محسن، آخر أفراد عائلة “أبو إبراهيم” التي شكلت جزءاً لا يتجزأ من نجاح المسلسل وأحداثه المتشابكة.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر بيان على منصة “فيسبوك” عن وفاة الراحلة، مشيرة إلى أنها ستوافي الجمهور لاحقاً بموعد التشييع والدفن والتعزية.

هذا ووُلدت فدوى محسن في مدينة دير الزور، وبدأت مسيرتها الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث انضمت إلى نقابة الفنانين في سوريا عام 1975، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة واضحة، من بينها مسلسلات “عودة غوار” و”ما ملكت أيمانكم” و”عمر”، بالإضافة إلى دورها المميز في “باب الحارة”.

وتميزت مسيرتها بالتنوع والعمق، إذ لم تقتصر أدوارها على شخصية واحدة، بل قدمت من خلال أعمالها نماذج نسائية متعددة تجسد واقع المجتمع السوري بكل تفاصيله، وكان لها حضور خاص في المسرح السوري أيضاً، مما جعلها فنانة شاملة تركت أثراً كبيراً في المشهد الفني.

يذكر أن مسلسل “باب الحارة” فقد قبلها عددًا من أبطاله الذين جسدوا شخصيات محورية في العمل، منهم الفنان القدير عصام عبه جي الذي لعب دور “أبو إبراهيم” وتوفي عام 2014 بعد صراع مع مرض عضال، وكذلك الممثل محمد رافع الذي أدى دور إبراهيم وقُتل عام 2012 على يد مسلحين معارضين للنظام السوري آنذاك.

هذه الخسائر المتتالية تذكرنا بالقيمة الفنية الكبيرة التي حملها المسلسل، وبالوجوه التي كانت شاهدة على مراحل مهمة من الدراما السورية، والتي رحيلها يترك فراغاً عميقاً في الساحة الفنية.