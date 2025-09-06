خسوف كلي نادر للقمر يُزيّن سماء العالم غدا الأحد

يترقب عشاق الظواهر الفلكية حول العالم خسوفًا كليًا نادرًا للقمر، سيحول البدر إلى كرة نارية متوهجة بلون نحاسي وأحمر قانٍ، فيما يعرف بظاهرة “القمر الدموي”، في مشهد يستمر لأكثر من ساعة كاملة.

ووفقًا لموقع “Time and Date”، سيبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، ويستمر حتى الساعة 18:52، حيث يغرق القمر بالكامل في ظل الأرض لمدة تصل إلى 82 دقيقة، في خسوف يُصنف بـ”العميق”، نتيجة مرور القمر في مركز ظل الأرض (Umbra)، ما سيمنحه لونًا داكنًا غير معتاد يتراوح بين البرتقالي الصدئ والبني المحمر.

أفضل أماكن المشاهدة

ستكون الرؤية الكاملة للخسوف ممكنة من قارات آسيا وإفريقيا وأستراليا، بينما لن يتمكن سكان الأمريكتين من مشاهدته. وتعد غرب أستراليا وآسيا من أفضل المناطق لمتابعة الخسوف بجميع مراحله.

كما سيكون الخسوف مرئيًا بشكل متفاوت في الدول العربية، حيث:

المنطقة الشرقية (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان): يمكن مشاهدة الخسوف بالكامل بوضوح منذ بدايته.

المنطقة الوسطى (مصر، الأردن، سوريا، لبنان، العراق): يظهر الخسوف مع شروق القمر، ما يسمح برؤية مراحله المتقدمة.

المنطقة الغربية (المغرب، الجزائر، تونس): سيبدأ القمر في الشروق خلال المراحل الأخيرة من الخسوف، مما قد يجعل الرؤية جزئية أو محدودة.

خسوف آمن للمشاهدة

يؤكد الخبراء أن خسوف القمر آمن تمامًا للمشاهدة بالعين المجردة، على عكس كسوف الشمس. وسيلاحظ المشاهدون تحوّل القمر تدريجيًا من اللون الفضي إلى الأحمر الداكن مع مرور الوقت، ما يجعل من هذه الظاهرة عرضًا سماويًا فريدًا يستحق المتابعة.

السياحة الفلكية تنشط

وتزامنًا مع هذا الحدث، أعلنت بعض الدول، مثل روسيا، استعدادها لإطلاق رحلات جوية سياحية مخصصة لمراقبة خسوف القمر، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة الفلكية والظواهر الطبيعية.