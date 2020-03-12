خشية كورونا.. توقف منافسات الدوري الإسباني

بعد توقف الدوري الإسبانس.. احتمالات بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا [إنترنت]

بسبب المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الخميس، تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل.

وقالت رابطة الليغا في بيان لها:

بالنظر إلى الظروف المعروفة هذا الصباح، والحجر الصحي في ريال مدريد بعد إصابة لاعب سلة في النادي، رأت الرابطة أن الظروف الحالية تستدعي مواصلة المرحلة التالية من بروتوكول العمل لمكافحة كورونا.

وأضافت: “بناءً على ذلك ووفقًا للتدابير المنصوص عليها في المرسوم الملكي 664/1997 المؤرخ 12 مايو، توافق الرابطة على تعليق الجولتين المقبلين من الليجا على الأقل”.

وأتمت: “ستتم إعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي في الأندية المتأثرة، والمواقف المحتملة التي قد تحدث”.

وأبلغت الرابطة قرار تأجيل المسابقة، للأندية والاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة.

وتشير العديد من التقارير أيضاً إلى احتمال تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، ويثق لاعبو ريال مدريد في أن مواجهتهم مع مانشستر سيتي في البطولة لن تقام في موعدها، الثلاثاء المقبل.

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