«خضار ليبيا» تزرع أكثر من 6000 شتلة في ترهونة

تواصلت أعمال مبادرة “خضار ليبيا” بزراعة أكثر من 6000 شتلة في مدينة ترهونة وضواحيها، بإشراف رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير صندوق خضار ليبيا أسامة النجار، وبالتعاون مع المؤسسة الليبية للنفط والهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، وبمشاركة عدد من طلبة الكليات بالمدينة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي، وتحسين المشهد البيئي، ودعم الاستدامة البيئية، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية بين المواطنين، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية والمجتمعية.

وتهدف ليبيا منذ سنوات إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن خطط شاملة لإعادة الحياة إلى المناطق التي تأثرت بالنزاعات والصراعات السابقة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، والحفاظ على التربة، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم الأمن الغذائي عبر تشجيع الزراعة المحلية.

وتأتي مبادرة “خضار ليبيا” كجزء من هذه الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وإشراك المجتمع المدني في حماية الموارد الطبيعية.