خطأ وغلطة.. اشتداد الهجوم ضد قطر قبل المونديال.. ورئيس الفيفا السابق يتكلم

قال الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر، إنّ اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022 كان غلطة وخطأ لأنها دولة خليجية صغيرة للغاية.

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم في مقابلة مع صحف مجموعة تاميديا ​​السويسرية أنّ كرة القدم وكأس العالم أكبر من أن يحدث الخطأ ذلك، قائلا: «تحملت مسؤولية ذلك كرئيس في ذلك الوقت».

في الأصل، أرادت اللجنة التنفيذية منح استضافة كأس العالم لعام 2018 لروسيا ولعام 2022 للولايات المتحدة. وقال بلاتر «كانت بادرة سلام لو أن الخصمين السياسيين استضافا كأس العالم واحدا تلو الآخر». ولكن الأصوات المهمة ذهبت بعد ذلك إلى قطر.

وتابع بلاتر أنّ تبرئته من التزوير أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في يوليو أمر لا لبس فيه وأنّه لا يوجد حكم بالبراءة من الدرجة الثانية.