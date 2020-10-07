خطاب إلى الأمم المتحدة بشأن إجراء الاستفتاء على الدستور

وجه أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع الدستور، وأعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وسياسيين وأكادميين، خطاباً إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وفيما يلي النص الكامل للخطاب نشره المكتب الإعلامي بهيئة صياغة الدستور:

إلى السيد المحترم انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،،

انطلاقا من الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة؛ وفق ما جاء في ميثاقها، وبعد النظر فيما قامت به البعثة الأممية في ليبيا في إطار مساعدة الليبيين في الخروج من فوضى المراحل الانتقالية، وبما أن وضع الليبيين يزداد سوءا يوما بعد يوم؛ بسبب ما تعيشه البلاد من حروب، ودمار، وفساد، وتدخلات من دول أجنبية نصبت نفسها وكيلا للمتصارعين في ليبيا ، فإننا؛ نحن الموقعين أدناه؛ نضع سيادتكم أمام المراجعة الآتية:

كانت البعثة الأممية من أهم الداعمين لاتجاه المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية المنتخبة بتاريخ 7/ 7/ 2012 ) في تبني طريق اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالاقتراع السري المباشر،،، ودعمت بقوة- بعد ذلك- وضع الخارطة الدستورية الليبية موضع التنفيذ؛ بداية من عملية الانتخاب التي تمت في سنة 2014، ثم إنها لم تدخر جهدا في إمداد الجسم التأسيسي بالخبرات القانونية والسياسية، والتي سمحت لأعضاء الهيئة بفحص التجارب المقارنة بسلبياتها وإيجابياتها.

وبعد عمل مضنٍ، ومشاوراتٍ واسعةٍ في مختلف المدن الليبية، ومع شتى الفاعليات ومنظمات المجتمع المدني، تمكنت الهيئة التأسيسية من إنجاز مشروع الدستور بأغلبية تزيد على الثلثين، والتي هي أغلبية مزدوجة، باعتبارها أغلبية معززة من المنتخبين على مستوى البلاد، وأغلبية على مستوى كل منطقة من المناطق الانتخابية الثلاث، وعلى نحو موزعٍ على كل الدوائر دون استثناء. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن المسار الدستوري الليبي سبق وأن تجاوز بنجاح مرحلة انتخاب الهيئة، ومرحلة إنجاز مشروع الدستور، ولم تبقَ إلا المرحلة النهائية، والتي هي الاستفتاء؛ وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.

وبعد هذه المراحل الشاقة، كنا نتوقع استمرار البعثة الأممية بنفس الحماس في دعم الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الدستور الدائم، وأن تنحاز دون مواربةٍ أو لبسٍ أو غموض إلى خيار اللجوء إلى الشعب الليبي للحكم على عمل أنجزته هيئة هو من قام بانتخابها، وأن لا تلتفت للأطراف الخارجية والداخلية التي تريد أن تعرقل مسارا دستوريا اعتمد على الشعب بداية بالاقتراع المباشر، ونهاية بالاستفتاء. إلا أن البعثة؛ وبعد أن ظهر مشروع الدستور بأغلبية 43 صوتا من أصل 57، وبعد أن قطعت المحكمة العليا بصحته، وأقرت مبدأ بتحصينه؛ بدأت في محاولة إيجاد مسالك بديلة وعرة تهدد بتقسيم البلاد، وتخدم سيطرة أصحاب سلطة واقعية مدعومة بالسلاح والمال الفاسد من دول وجهات أجنبية. فقد طرحت البعثة الأممية تصورات تتجاهل مشروع الدستور، وتتجنب- من خلالها- الاحتكام إلى الشعب، وتدفع بها البلاد إلى مراحل انتقالية جديدة من شأنها أن تطيل عمر الضياع والفساد، الأمر الذي دفعنا إلى طرح عدة تساؤلات بشأن مهمة البعثة، ومن أهمها: هل البعثة أنشئت لدعم الشعب الليبي من أجل تقرير مصيره عبر صناديق الاستفتاء ثم الانتخاب، أم أنها وُجِدت من أجل إدارة الصراع بين المسلحين في الداخل والمتنازعين على مصالحهم فيها من الخارج؟، وهل البعثة تسعى بالفعل لمساندة الليبيين من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون؟.

إننا بهذا الخطاب سيادة الأمين العام، نأمل منكم إعادة توجيه البعثة من أجل أن تعود إلى مهمة الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وأن تسعى إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون، وعلى من يعترض عليها أن يقول كلمة (لا) عبر الاستفتاء العام، فالطريق مفتوح أمامه؛ لإقناع المواطنين بالتصويت ب(نعم) أو (لا ) على المشروع، دون أن يكون لأي كان حقٌ في حرمان الشعب من التعبير عن رأيه، وفي إفساد المسار الدستوري بالحؤول دون الاستفتاء. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن كثيرا من هذه المحاولات تسري عبر طرائق تقترحها وطرق تفتحها البعثة، ومن خلال خرائط عملٍ تَحيدُ بها عن الخارطة الدستورية المحددة سلفا بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت.

ومن الغريب- أيضا- أن البعثة، والتي هي لسان حال الأمم المتحدة القائمة على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى نشر الديمقراطية في العالم، تتجاهل مشروع دستور أنجزته هيئة منتخبة، وفي مقابل ذلك، تبحث عن قاعدة دستورية مع أطراف خارجية وداخلية لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين في الاستقرار وحكم القانون وعودة السيادة الوطنية. ومن أجل ذلك، تجتهد في عقد لقاءات تجمع فيها أفرادا هي من تختارهم أو تختارهم قوى نشرت الدمار والخراب في البلاد. ولكم سيادة الأمين العام أن تتفحصوا السؤال الآتي: أيهما أولى بالدعم قاعدة دستورية تُسن من قبل منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، أم قواعد توضع من أشخاص يختارون بغير طريق الانتخاب، وتتعارض صفاتهم؛ بشكلٍ ظاهرٍ؛ مع مصلحة الليبيين في إنهاء الأجسام الانتقالية كافة؟، وكيف يمكن الحكم على مقاصد من يبحث عن بدائل لبناء دستوري متكامل قام بوضعه جسم تأسيسي منتخب؟.

إننا سيادة الأمين العام ننتظر ردكم، ونتطلع لجهودكم من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الليبيين لحقهم الدستوري في الاستفتاء، والذي سيكون؛ بإذنه تعالى؛ أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام

صورة إلى/

– رئيس بعثة الأمم المتحدة ليبيا

الــــمـــــوقــــــعــــــــــون

أولاً :الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

1- الهادي بو حمره عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

2- صالح محمد شاكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

3- ضو المنصوري عون عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

4- محمد حبيب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

5- محمد الحواس عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

6- احمد قوني عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

7- سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

8- محمد التومي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

9- إبراهيم علاق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

10- الجيلاني ارحومه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

11- محمد الجيلاني عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

12- اعتماد المسلاتي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

13- محمد الصاري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

14- البدري الشريف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

15- نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

16- مراجع نوح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

17- خالد التواتي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

18- رحومه جبريل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

19- احمد المحجوب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

20- رانيا الصيد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

21- عبيد الزروق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

22- الصديق الدرسي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

23- التواتي بوشاح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

24- فتح الله بو شرتيله عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

25- سليمان بو شلفه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

26- القذافي بريدح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

27- نوح عبد السيد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

28- إبراهيم البابا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

29- زينب الزائدي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

30- محمد ضو عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

31- علي ليلي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

32- علي حمداني عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

33- مصطفى امسيك عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

34- صلاح أبو خزام عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

35- حميد سليمان عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

36- عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

37- محمد الرفادي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

38- قاسم يوشع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

39- منعم الشريف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

40- رمضان التويجير عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

ثانيا : أعضاء المجلس الأعلى للدولة

1- منى كوكله عضو المجلس الاعلى للدولة

2- فتحي الشريف عضو المجلس الاعلى للدولة

3- جمعة الشاوش عضو المجلس الاعلى للدولة

4- محمد ناجم عضو المجلس الاعلى للدولة

5- حماد بريكاو عضو المجلس الاعلى للدولة

6- محمد الخوجة عضو المجلس الاعلى للدولة

7- فتحي رحومه عضو المجلس الاعلى للدولة

8- عبدالفتاح حبلوص عضو المجلس الاعلى للدولة

9- مصطفى التريكي عضو المجلس الاعلى للدولة

10- احمد همومة عضو المجلس الاعلى للدولة

11- محمد أبو سنينة عضو المجلس الاعلى للدولة

12- عبدالمطلب بقص عضو المجلس الاعلى للدولة

13- جمال كرواد عضو المجلس الاعلى للدولة

14- عبدالقادر حويلي عضو المجلس الاعلى للدولة

15- حسن حبيب عضو المجلس الاعلى للدولة

16- إبراهيم ابوشعالة عضو المجلس الاعلى للدولة

17- نعيمة الحامي عضو المجلس الاعلى للدولة

18- الصادق كشير عضو المجلس الاعلى للدولة

19- محمد أبو غمجة عضو المجلس الاعلى للدولة

20- محمد التومي عضو المجلس الاعلى للدولة

21- العجيلي بوسديل عضو المجلس الاعلى للدولة

22- سعاد قنور عضو المجلس الاعلى للدولة

23- فتح الله السريري عضو المجلس الاعلى للدولة

24- الطاهر مكنى عضو المجلس الاعلى للدولة

25- شكري الأمين عضو المجلس الاعلى للدولة

26- حميدة الدالي عضو المجلس الاعلى للدولة

27- محمد تكالة عضو المجلس الاعلى للدولة

28- محمد بقى عضو المجلس الاعلى للدولة

29- ادريس بوفايد عضو المجلس الاعلى للدولة

30- عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الاعلى للدولة

31- بلقاسم دبرز عضو المجلس الاعلى للدولة

32- بشير الهوش عضو المجلس الاعلى للدولة

ثالثا: أعضاء مجلس النواب الليبي

1- حمودة سيالة رئيس مجلس النواب

2- ايمن سيف النصر عضو مجلس النواب

3- الصادق الكحيلي عضو مجلس النواب

4- محمد راشد عضو مجلس النواب

5- أبو بكر احمد سعيد عضو مجلس النواب

6- محمد الرعيض عضو مجلس النواب

7- صالح الزوبيك عضو مجلس النواب

8- عمار الابلق عضو مجلس النواب

9- سارة السويح عضو مجلس النواب

10- علي ابوزعكوك عضو مجلس النواب

11- علي العيساوي عضو مجلس النواب

12- سليمان الفقيه عضو مجلس النواب

13- مبروك الكبير عضو مجلس النواب

14- أسامة الشعافي عضو مجلس النواب

15- جلال الشويهدي عضو مجلس النواب

16- اعمارة شنباور عضو مجلس النواب

17- عبد السلام انصية عضو مجلس النواب

18- فرج عبدالملك عضو مجلس النواب

19- الصديق حموده عضو مجلس النواب

20- نصر الغرياني عضو مجلس النواب

21- محمد الحنيش عضو مجلس النواب

22- عبدالحفيظ الصغير عضو مجلس النواب

23- كمال الجمل عضو مجلس النواب

24- سعاد الشلي عضو مجلس النواب

25- أبو الخير الشعاب عضو مجلس النواب

26- سالم قنيدي عضو مجلس النواب

27- اكرم عيسى عضو مجلس النواب

28- ميلود الاسود عضو مجلس النواب

29- محمد الرحيبي عضو مجلس النواب

30- محمد منصور احنيش عضو مجلس النواب

31- عمر العربي عضو مجلس النواب

رابعاً : مؤسسات المجتمع المدني

1- منتدى الكدوة الثقافي السياسي العزيزية

2- اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة

3- المركز الليبي للحقوق والحريات

4- منظمة التوافق

5- مؤسسة الحياة للأعمال الخيرية العجيلات

6- هيئة الجسد الواحد للأعمال الخيرية للنازحين

7- مؤسسة السلام للأعمال الخيرية

8- جمعية تراحموا للرعاية الايتام

9- منظمة اسرة الشهداء والمفقودين

10- منظمة طوق الياسمين لدوي الاحتياجات الخاصة

11- منظمة الحياة لذوي الاعاقة

12- جمعية الصم والبكم وضعاف السمع

13- جمعية الهلال الاحمر الليبي

14- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

15- جمعية بيوت الشباب الليبية

16- حراك الشعب يريد

17- حراك صوت الجنوب

خامساً: نشطاء وسياسيين وأكادميين

1- محمد محفوظ مريحيل \ احد مؤسسي حراك الاستفتاء علي الدستور

2- فرج فركاش \ كاتب صحفي مستقل – ناشط مدني

3- محمد صالح تنتوش \ ناشط مدني

4- عبد السلام الراجحي رئيس مركز اسطرلاب للدراسات

5- هيثم احمد رجب الورفلي \ ناشط مدني بنغازي

6- جمال محمد الفلاح ناشط مدني بنغازي

7- اسعد سعد الشرتاع \ الناطق الرسمي باسم مجلس النواب في طرابلس

8- خالد يونس حمد مذكور ناشط مدني البيضاء

9- هانيبال محمد الصغير \ ناشط مدني سرت

10- الكوني علي عبوده \ أستاذ القانون بجامعة طرابلس

11- محمد رمضان باره \ أستاذ القانون الجنائي طرابلس

12- منعم عبد الكريم الدينالي \ ناشط مدني توكره

13- محمد علي إسماعيل \ اكاديمي مصراته

14- حامد سويسي عبدالله امبيه \ ناشط مدني براك الشاطي

15- محمد ادريس الباوندي \ مدون وناشط مدني طرابلس

16- احمد التواتي \ ناشط مدني بنغازي

17- خالد موسى عبد المجيد سكران \ مهتم بالشأن العام بنغازي

18- عبد القادر جمعه عبد الرحيم الفارسي \ ناشط سياسي وحقوقي بنغازي

19- عبد الهادي محمد شماطة \ مؤسسة توافق الوطنية بنغازي

20- محمد السنوسي \ ناشط مدني بنغازي

21- محمد هاشم القبلاوي \ رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا

22- اشرف عوض بلال حسين \مدون وناشط سياسي

23- فرج السائح \ أستاذ جامعي

24- عوض عبدالهادي الشاعري \ كاتب روائي ورئيس تحرير صحيفة البطنان سابقا

25- فوزي عمر الحداد \استاذ جامعي .كاتب وقاص

26- عبد الحفيظ الدايخ\ عضو المؤتمر الوطني

27- خالد خليفة الصابر \ أستاذ جامعي مدير المعهد المهني العالي

28- محمد عبدالرحمن شعيب \ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي

29- فوزي جمعه الساكر \ عضو المكتب التنفيدي لشركة الاتصالات

30- احمد حسن بومثنينة \ عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم

31- كريم ادريس كريم \ عضو القيادات الاجتماعية

32- امال سعيد المالطي \ ناشطة مجتمع مدني

33- مجدي صالح لهنيد \ ناشط سياسي ومدون

34- عبدالرحمن السنوني اعقاب \ مدير الجامعة المفتوحة طبرق

35- صالح محمد عياش \ مدير مكتب العمل في وزارة العمل

36- فتحي محمد مسعود \ كاتب وروائي

37- فرج رزق فرج \ كاتب صحفي عضو اللجنة الإدارية لمفوضية المجتمع المدني البطنان