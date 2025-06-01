خطة أمنية على مدار الساعة في مزدة.. رفع الجاهزية لحماية المدينة

تواصل الغرفة الأمنية المشتركة في مزدة تنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وفرض سيادة القانون داخل المدينة وضواحيها، من خلال تكثيف التمركزات والدوريات الأمنية على مدار الساعة.

وشهدت المدينة في الأيام الأخيرة تعزيزاً ملحوظاً للتواجد الأمني، تمثل في انتشار الدوريات الراجلة والمتحركة، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش والتمركزات في عدد من المواقع الحيوية. وتعمل هذه الدوريات على تغطية النطاق الجغرافي للمنطقة، مع تنفيذ جولات ليلية ومسائية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفورية.

وأكدت الغرفة الأمنية المشتركة أن هذه التحركات تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عنها، وبالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية المعنية، بهدف الحفاظ على الأمن العام، ومواجهة أي مظاهر تهدد السلم الاجتماعي أو الأمن المحلي.

كما أشارت إلى أن الجهود الأمنية ستتواصل خلال الأيام القادمة ضمن خطة شاملة تشمل مراقبة الطرق الحيوية، والتعامل السريع مع البلاغات الأمنية، وزيادة وتيرة التنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة العسكرية الأخرى لضمان فعالية التغطية الأمنية.

وفي سياق متصل، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، تنفيذ مهامها في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار المعتمدة، بما يعزز الاستقرار ويمنع أي خروقات أمنية محتملة.