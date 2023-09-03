خطة أمنية في طرابلس لمواكبة انطلاق العام الدراسي

أعلن مدير مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبةـ بإطلاق خطة أمنية في العاصمة، لمواكبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024م الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد وفق الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح لواء وهيبة في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن هذا الإجراء يأتي لضمان سير حركة المرور بسلاسة وتسهيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الخطة ستتضمن انتشار عناصر وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس وشرطة المرور وشرطة النجدة أمام جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية.