خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار المهام الأمنية المناطة بها، وبمتابعة مباشرة من مدير أمن طرابلس، قامت مديرية أمن طرابلس، وبمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية، بتنفيذ خطة أمنية مشتركة ومحكمة، لتأمين مباراة كرة القدم التي جرت بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، على أرض المدينة الرياضية بطرابلس.

وهدفت الخطة إلى “ضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية من خلال انتشار العناصر الأمنية، وتنظيم حركة المرور، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن إقامة المباراة في أجواء آمنة ومنظمة”.

وأكدت وزارة الداخلية “التزامها الكامل بتوفير الأمن والسلامة للمواطنين، داعية جمهور المباراة إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالإرشادات والتوجيهات، بما يُسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي بروح يسودها الاحترام والانضباط”.