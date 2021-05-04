خطة أمنية للحد من الاعتداءات وسرقة مكونات شبكة الكهرباء

عُقِد يوم الاثنين، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اجتماع ناقش مقتضيات خطة التدابير الأمنية رقم 1 والتي تهدف من خلالها الوزارة إلى تعزيز القدرات التنظيمية للشرطة الكهربائية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة وضع التدابير اللازمة لدعم أعمال ومهام الشرطة الكهربائية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وانتظم اجتماع تقابلي لمساعدي مدراء الأمن للشؤون الأمنية بمدريات (طرابلس، مصراتة، القره بوللي، تاجوراء، الجفارة، الخمس، زليتن، قصر بن غشير) وعدد من الخبراء والمستشارين الأمنيين، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير.

وترأس هذا الاجتماع الأمني مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية العميد رمضان مختار برباش، والذي استهل هذا الاجتماع بكلمة ترحيبية مستعرضا على إثرها الملامح العامة للخطة الأمنية، والتي تعني بدراسة ومعالجة الممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الشركة العامة للكهرباء والآثار المترتبة على ذلك والذي يتحمل على إثرها المواطن النصيب الأكبر.

وبعد نقاش مستفيض لمضمون وآليات تنفيذ هذه الخطة، خلص المجتمعون إلى جملة من النتائج والتوصيات لغايات متعلقة برفع الضرر على هذا القطاع الحيوي وعلى المواطن وكذلك بحث سبل تطوير ودعم الشرطة الكهربائية بوزارة الداخلية.