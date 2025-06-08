خطة أمنية محكمة في طرابلس.. وزيارة ميدانية تؤكد الجاهزية الكاملة

في إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين أجواء عيد الأضحى المبارك، أجرى اللواء محمد زرتي، مساعد مدير الأمن للشؤون العامة في مديرية أمن طرابلس، جولة تفقدية شملت عدداً من مراكز الشرطة، وقسم شرطة النجدة، إضافة إلى التمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وتهدف الزيارة إلى معايدة رجال الأمن المنتشرين في مواقعهم، والاطلاع ميدانياً على سير العمل الأمني ومدى الجاهزية والانضباط خلال عطلة العيد.

وخلال جولته، ثمّن اللواء زرتي جهود منتسبي المديرية، مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لضمان أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على اليقظة والانضباط المهني في كافة المواقع.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي تنفذها المديرية لتعزيز فعالية الأداء الأمني وضمان انسيابية الحركة وسلامة الأوضاع العامة خلال موسم العيد.