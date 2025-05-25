خطة أمنية محكمة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية في طرابلس وجنزور

حرصًا على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة خلال فترة الامتحانات، شرعت مديريتا أمن طرابلس وجنزور في تنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تتضمن الخطة تعزيز التواجد الأمني أمام المدارس، وتسيير دوريات راجلة ومتحركة في محيط المؤسسات التعليمية، بما يضمن سير العملية الامتحانية بانضباط وهدوء.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في دعم العملية التعليمية، وحرصها على حماية الطلبة والكادر التعليمي والإداري طوال فترة الامتحانات، بما يسهم في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بكل أريحية.