خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة وطوقها الأمني

ترأس مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنيا موسعاً.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة والتنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وبناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وضم الاجتماع كل من:

الإدارة العامة للدعم المركزي

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الإدارة العامة للعمليات الأمنية

جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

قوة العمليات الخاصة

جهاز الأمن الداخلي

جهاز المخابرات الليبية

إدارة الشرطة العسكرية

مدير أمن طرابلس

مدير أمن تاجوراء.

ونُوقش خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر مديرية أمن طرابلس، التنسيق الأمني لوضع خطة أمنية مشتركة يتم تنفيذها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية والجهات ذات الإختصاص، بشأن تأمين العاصمة وطوقها الأمني.

كما تم مناقشة جميع الأوضاع الأمنية بكافة المناطق والوقوف على أهم المتطلبات لإزالة جميع العراقيل التي تُواجه سير العمل الأمني، وتفعيل دور الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن.

من جهته شدّد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية على ضرورة التنسيق الأمني الجيد، والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة المعنيين بتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والرفع من درجة الحس الأمني لكل العاملين في المجال الأمني.