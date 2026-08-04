خطة جديدة في صرمان.. قوة عسكرية لـ«تثبيت الأمن» وحماية المواطنين

أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تكليف قوة عسكرية بالتمركز في كامل مدينة صرمان، بهدف تأمين المدينة وحماية سجن صرمان، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش.

وقالت المنطقة العسكرية في بيان لها، الثلاثاء 4 أغسطس 2026، إن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل المدينة وحماية المرافق الحيوية، بالتزامن مع انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من داخل صرمان.

وأكدت أن انتشار القوة العسكرية يأتي ضمن خطة لإسناد الجهات النظامية وتمكينها من أداء مهامها، بما يساهم في ترسيخ الأمن وتهيئة الظروف أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.

وشددت رئاسة الأركان العامة على استمرار جهودها لدعم الأمن والاستقرار، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي هذا التحرك بعد أحداث أمنية شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان، تضمنت اشتباكات مسلحة أثرت على عمل بعض المؤسسات، من بينها مؤسسة الإصلاح والتأهيل في صرمان، التي شهدت حادثة فرار عدد من النزلاء، وفق بيانات أمنية سابقة.

وتسعى السلطات الليبية من خلال الإجراءات الجديدة إلى إعادة ضبط الوضع الأمني في المنطقة، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية في إدارة الملف الأمني بعيدًا عن التشكيلات غير النظامية.