خطة حكومية كبرى لتطوير «الأحوال المدنية».. هل نودع أخطاء السجل المدني نهائياً؟

عقد اجتماع موسع في ليبيا، الخميس، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، لمتابعة أداء مصلحة الأحوال المدنية وتطورات مشاريع تطوير منظومة السجل المدني.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق الثمن، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في مصلحة الأحوال المدنية.

وناقش الاجتماع مستوى الأداء في مختلف الإدارات والفروع، ونسب إنجاز المعاملات، والتحديات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى متابعة مستجدات تنفيذ مشروع “انطلاقة” ومراحل إنجازه، مع بحث الحلول اللازمة لاستكماله وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع إلى إجراءات تدقيق وتنقية بيانات السجل المدني، ومعالجة حالات الازدواجية والأخطاء، إلى جانب تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز دقة البيانات الوطنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة مصلحة الأحوال المدنية وتطوير خدماتها في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود حكومية لتحديث منظومات البيانات الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات العامة، بما يساعد على تحسين الإجراءات الإدارية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.