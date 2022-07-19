خطة حكومية لتطوير معبر رأس جدير الحدودي

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبين.

وبحث الدبيبة خلال اجتماع حضره كلا من وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير، الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة والتي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

وشدد الدبيبة على ضرورة تنظيم العمل داخل المعبر وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح وتطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.