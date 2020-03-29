خطة دعم البلديات لمجابهة كورونا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

احتياجات عاجلة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد

بعد تأكيد مصادر مسؤوله في وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

توفير غرف للعزل والحجر الصحي بكافة متطلباتها من أجهزة تنفس صناعي , وسيارات اسعاف مع كادر طبي متكامل يتواصل مع المواطنين عن طريق خدمة ( طبيبك لعند بيتك )

تقدم الخدمة من خلال زيارة الكادر الطبي للحالات المشتبه في إصابتها إلى منزلها عن طريق التواصل مع الكادر الطبي من خلال الرقم ( 1448 ) ليتم اخضاعها للكشف الطبي وأخذ عينات وغيرها من الخدمات الصحية بما فيها عمليات النقل من المنزل إلى المستشفيات التي تحتوي على غرف العزل المخصصة.

3. يعمل الفريق الطبي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبشبكة واسعة مرتبطة بشبكة الرصد والإنذار المبكر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. الاحتياجات ستوزع مساء الأحد على البلديات بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وقد أعلنت وزارة الصحة الليبية السبت، ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” إلى ثلاث حالات مؤكدة بعد تسجيل حالتين.

وأكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “بشأن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 28 آذار/مارس 2020 بلاغا بوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحكمة مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني”.

وأكد على أن “عقب فحص العينتين مخبريا تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد”.

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