خطة طارئة لضمان «تدفق الغاز» إلى محطة الرويس

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مليتة للنفط والغاز، إلى جانب اللجنة المشكلة من المؤسسة، لمتابعة مشروع التغذية العكسية من مجمع مليتة الصناعي إلى محطة كهرباء الرويس، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقرار إمدادات الغاز المغذية للمحطة.

ويهدف المشروع إلى تعويض النقص في كميات الغاز الموردة من حقل الوفاء، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية تشغيل محطة كهرباء الرويس دون انقطاع.

وخلال الاجتماع، استعرضت شركة مليتة للنفط والغاز سير الأعمال الجارية والتحويرات الفنية المطلوبة لاستكمال المشروع، حيث أوضح الفريق المختص أن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، مع توقع الانتهاء منها خلال أسبوعين.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات والخطط البديلة الرامية إلى تعزيز كميات الغاز المنقولة عبر خط الوفاء – مليتة، بما يضمن استدامة الإمدادات ورفع كفاءة منظومة التشغيل في المحطة.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، في ختام الاجتماع، ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تنفيذ حلول بديلة تضمن استمرارية تدفق الغاز وتعزيز موثوقية المنظومة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس لجنة المشغل في شركة مليتة بشير الزنتاني، وعدد من مديري الشركة، إلى جانب رئيس لجنة متابعة المشروع بالمؤسسة وأعضاء اللجان الفنية المختصة.