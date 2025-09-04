خطة عاجلة من «البريقة» لإنهاء الازدحام واستمرار تدفق الإمدادات

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات تفريغ وتوزيع المشتقات النفطية على مدار الساعة، ضمن خطة عاجلة تنفذ بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف إنهاء الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود، والذي وصفته بأنه “غير مبرر”.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنها قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بتفريغ شحنات إضافية، وستستمر هذه الجهود حتى يوم الجمعة لضمان استقرار الإمدادات.

وبحسب الشركة، حاليًا، تجري عملية تفريغ شحنة تبلغ 22 مليون لتر من الوقود، ومن المقرر أن تدخل ناقلة أخرى إلى الميناء مباشرة فور انتهاء هذه العملية، كما تستعد ناقلتان إضافيتان للدخول إلى مستودعي الزاوية ومصراتة بهدف دعم المخزون وتعزيز التوزيع في تلك المناطق.

وأكدت البريقة أن عمليات التوزيع من مستودعات طرابلس، الزاوية، ومصراتة مستمرة بشكل منتظم لضمان تزويد جميع المحطات في مختلف أنحاء البلاد بالوقود.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوفير المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل المستمر لتجاوز أي اختناقات في التوزيع.