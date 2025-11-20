خطة لتعزيز النزاهة بين «ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد»

أعلن ديوان المحاسبة الليبي أن اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي بينه وبين هيئة مكافحة الفساد استعرضت التقدّم المحرز في الملفات المشتركة، إضافة إلى الخطط التنفيذية لإنشاء منصات إلكترونية تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ منظومة النزاهة في العمل المؤسسي، وذلك من خلال عرض تضمن الرؤية الاستراتيجية ومراحل العمل القادمة وفق آلية تنسيق مشتركة بين الجانبين.

وذكر الديوان أن العرض قُدم بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الذي أثنى على الجهود المبذولة، وقدم ملاحظات فنية ومقترحات لتحسين الأداء وضمان وضوح المسارات التنفيذية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وفق أولويات واضحة وتكامل الأدوار في حماية المال العام وتعزيز الشفافية.