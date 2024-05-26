خطة ليبية لبناء شراكة سياحية مع الدول العربية

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، عن خطة الوزارة لبناء شراكة مع الدول العربية، من أجل الوصول إلى أفضل خطط سياحية يتم تنفيذها.

وأشار الفزاني، في تصريح، لصحيفة الأنباء الليبية إلى أن الاستثمار السياحي مهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وحسب الفزاني، تتطلع الوزارة إلى تحسين الصورة الذهنية عن ليبيا، التي تأثرت بصورة سلبية جدا خلال السنوات الماضية.

وأضاف الفزاني، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب استعادة الحركة السياحية، وتطويرها واستعادتها لمكانتها الطبيعية، بما يتفق والإمكانات والثروات السياحية التي تمتلكها ليبيا.